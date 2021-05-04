شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب إيطاليا يحصل على لقاح كورونا قبل إنطلاق اليورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مسؤولون إيطاليون إن اللاعبين المرشحين للانضمام لتشكيلة روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، في بطولة أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل، حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

ومنحت وزارة الصحة في البلاد الأولوية لتطعيم لاعبي كرة القدم، قبل بطولة أوروبا التي ستنطلق في الاستاد الأولمبي في روما، عندما تواجه إيطاليا تركيا يوم 11 من الشهر المقبل.

وقال جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: «تلقى 12 لاعبا التطعيم اليوم في روما، و14 أو 15 آخرين في ميلانو.. عدد اللاعبين حدده مانشيني، وسيتم قيدهم بعد ذلك، عندما نرسل قائمة الفريق الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم».

وستقام كل مباريات إيطاليا في دور المجموعات، أمام تركيا وسويسرا وويلز، في روما، وكذلك مباراة في دور الثمانية، وأشارت تقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي (يويفا)، سيزيد قائمة كل منتخب من 23 إلى 26 لاعبًا خلال البطولة، لكن هذا القرار لم يتم تأكيده بعد.

وأضاف جرافينا:«أود توجيه الشكر للحكومة، على السماح بإقامة بطولة أوروبا هنا في إيطاليا، وإجراء هذا الحدث بأقصى درجات الأمان الممكنة، فيما يتعلق باللاعبين».