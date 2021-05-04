شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالجليل: «لاعبو الأهلي مش فالحين غير في الإعلانات والفوازير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق أن أذهان لاعبي الأهلي مشتتة ما بين ظهور بعضهم في الإعلانات الرمضانية والبعض الآخر في البرامج و الفوازير، وهذا هو سر سوء آداءهم خلال مباراتي الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ثم مباراة الأمس أمام غزل المحلة والتي خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز .

وقال عبد الجليل في تصريحاته: «الأهلي والزمالك يقدمون دائماً عروضاً هزيلة في شهر رمضان، يرجع ذلك إلى تركيز اللاعبين على الظهور في البرامج والإعلانات وتحقيق المكسب المادي لانهم الفترة الحالية مش فالحين غير في الإعلانات».

واختتم عبد الجليل: «فريق غزل المحلة قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز بجدارة على النادي الأهلي، رغم الفوارق و الكبيرة بين الفريقين فنياً ومادياً، إلا أن زعيم الفلاحين يقدم موسماً مميزاً تحت قيادة مديره الفني خالد عيد».