شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي لمحمود الخطيب: كفاية كدة على موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، استياءه من الجنوب إفريقي ببتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، وذلك عقب خسارة الفريق بالأمس أمام غزل المحلة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز والتي جمعت الفريقين على ستاد غزل المحلة.

وقال عبد الجليل لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في تصريحات تليفزيونية: «كفـاية كدة على موسيماني، الفريق بالأمس ظهر بشكل عشوائي وبلا أنياب حقيقية، ولأول مرة يرفض الأهلي هدايا الزمالك مرتين متتاليتين، كما أن لاعبي الفريق ظهروا بلا روح، و أطالب مجلس إدارة النادي باتخاذ موقف حاسم مع الجهاز الفني».

واختتم عبد الجليل: «الأهلي سيعاني كثيراً أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وفقاً لما ظهر عليه لاعبو الفريق بالأمس أمام غزل المحلة ومن قبلها أمام الجونة».