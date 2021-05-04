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ابوً الدهب: الأهلي فشل في استغلال تعثر الزمالك والفريق كبير علي موسيماني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجَهَ محمود ابو الدهب نجم الأهلي السابق، انتقادات لاذعة للجنوب إفريقي ببتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عقب خسارة الفريق بالأمس أمام غزل المحلة بهدف نظيف ضمن منافسات الممتاز والتي جمعت الفريقين على ستاد غزل المحلة.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ''البريمو'': «الأهلي كبير على موسيماني، فالفريق لم يستغل تعثر الزمالك في مباراتين متتاليتين أمام المقاولون العرب و بيراميدز، وفشل الفريق في الحفاظ على تقدمه أمام الجونة الجولة الماضية، ثم الهزيمة بالأمس أمام غزل المحلة، وفشل موسيماني في قراءة المباراة وعدم العودة خلال شوط كامل، بالإضافة إلى تأخر الدفع بالتبديلات».

واختتم أبو الدهب: «يجب أن نعطي فريق غزل المحلة حقه فقد قدم لاعبوه مباراة كبيرة وحققوا فوزاً مستحقاً دفعهم إلى التواجد بالمركز الثامن في جدول الدوري العام».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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