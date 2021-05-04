شكرا لقرائتكم خبر عن ابوً الدهب: الأهلي فشل في استغلال تعثر الزمالك والفريق كبير علي موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجَهَ محمود ابو الدهب نجم الأهلي السابق، انتقادات لاذعة للجنوب إفريقي ببتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عقب خسارة الفريق بالأمس أمام غزل المحلة بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز والتي جمعت الفريقين على ستاد غزل المحلة.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ''البريمو'': «الأهلي كبير على موسيماني، فالفريق لم يستغل تعثر الزمالك في مباراتين متتاليتين أمام المقاولون العرب و بيراميدز، وفشل الفريق في الحفاظ على تقدمه أمام الجونة الجولة الماضية، ثم الهزيمة بالأمس أمام غزل المحلة، وفشل موسيماني في قراءة المباراة وعدم العودة خلال شوط كامل، بالإضافة إلى تأخر الدفع بالتبديلات».

واختتم أبو الدهب: «يجب أن نعطي فريق غزل المحلة حقه فقد قدم لاعبوه مباراة كبيرة وحققوا فوزاً مستحقاً دفعهم إلى التواجد بالمركز الثامن في جدول الدوري العام».