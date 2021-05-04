شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يهاجم اتحاد الكرة: «ستحاسبون أمام الله على اللي بتعملوه في الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، ذبح إمام عاشور، صانع ألعاب نادي الزمالك، بعدما قرر إيقافه 12 مباراة بسبب خروجه عن النص خلال مباراة الأهلي والزمالك مواليد 99.

وقال هاني شاكر، في تصريحات تليفزيونية :«اتحاد الكرة، ذبح إمام عاشور، لا يوجد لاعب في العالم يتم إيقافه 12 مباراة».

وأضاف:«كنت اتمنى من اتحاد الكرة، عدم معاقبة إمام عاشور، وكان نادي الزمالك سيعاقبه لأنه أخطأ في حق النادي الأهلي».

ووجه هاني شاكر، رسالة لاتحاد الكرة قائلا:«أين تظلم إمام عاشور، الذي أرسله نادي الزمالك؟».

واختتم :«هو في عبث وانحطاط أكثر من ذلك، ما تفعلوه في الرياضة المصرية فضيحة بمعنى الكلمة، كلكم ستحاسبون سواء في الدنيا أو الأخرة»