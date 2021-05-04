شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالشافي يشارك في مران الزمالك اليوم بعد أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية مسحة محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق، والتي خضع لها مؤخرًا.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب سينتظم في تدريب الفريق اليوم بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك أمس الأول مع بيراميدز بهدف مقابل هدف ليرتفع رصيد الزمالك الي النقطة 41 في المركز الأول في الدوري بعد خوض 19 مباراة في الدوري.