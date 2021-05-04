شكرا لقرائتكم خبر عن مان سيتي ضد باريس في نصف نهائي الأبطال.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الاتحاد، وتنقلها قناة BEIN SPORTS 1 PREMIUM.

وكان الفريق السماوي قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1).

واستعاد مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، مجهودات مهاجمه المخضرم سيرخيو أجويرو الذي شارك في فوز سيتزنز على كريستال بالاس في مباراة الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدفا، بينما يغيب إيريك جارسيا لعدم الجاهزية.

وعلى الجانب الآخر، هناك مخاوف لدى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بشأن جاهزية كيليان مبابي الذي يعاني من إصابة في ساقه، بينما يغيب إدريسا جاي عن المباراة بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، جون ستونز، جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز، كيفين دي بروين، فيل فودين

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، كيمبيمبي، ماركينيوس، باكير

خط الوسط: باريديس، هيريرا، ماركو فيراتي

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، آنخيل دي ماريا