شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى خارج السيطرة.. سهر وعدم انضباط وخرق للإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مستوى النادى الأهلى بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أشعل فتيل الغضب الجماهيرى، خاصة بعدما رفض الفريق الأحمر أكثر من هدية بعد تعثر غريمه التقليدى نادى الزمالك فى عدة مباريات، ليعتلى صدارة الدورى، ليظل الفريق الأحمر حتى الآن فى المركز الثانى ومنذ يناير الماضى.

فقدان روح القميص الأحمر كانت أكثر العوامل التى أثارت الغضب خاصة فى المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة، التى لم يصل الفريق خلالها بفرص محققة إلى مرمى زعيم الفلاحين، ولم يعوض الهدف الذى سكن شباكه فى الشوط الأول من عمر المباراة ليفقد ثلاث نقاط ثمينة كانت فى المتناول.

ويبدو أن تراجع المستوى كان انعكاساً طبيعياً لخروج بعض نجوم الفريق عن السيطرة خلال الفترة الأخيرة، ما ظهر تأثيرة بشكل واضح خاصة على، كهربا، محمد شريف وصلاح محسن.

كهربا

رغم أنه كان أحد نجوم الكرة المصرية فى فترة من الفترات كما كان أحد اللاعبين المُميزين فى المنتخب الوطني الأول، إلا أنه لم يعد كذلك فمنذ انتقاله للأهلي في يناير قبل الماضى وكهربا لا يؤدى بشكل جيد، وأثار اللاعب الكثير من الأزمات في فترة وجيزة دون مبرر كان أخرها عدم انضباطه في الحديث مع مدرب الفريق ليتلقى عقوبة إيقاف لمدة شهر أثرت على ظهوره بمستوى باهت بعد عودته.

محمد شريف

قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لمحمد شريف مهاجم الأهلى يتواجد فى كافية مع أصدقائه وبينهم "شيشة"، الأمر الذى أثار حالة من الجدل وعلامات الاستفهام بين جماهير الفريق، ولم يسجل شريف فى آخر مباراتين مع الأهلي سواء أمام الجونة أو غزل المحلة، رغم الآمال الكبيرة التي تعلقها الجماهير على هداف القلعة الحمراء.

صلاح محسن

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لصلاح محسن مهاجم الأهلي، أثناء تواجده في معسكر الفريق لمواجهة المريخ السوداني بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2/2.

وحرص رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على نشر فيديو للاعب صلاح محسن، وهو يتواجد على تطبيق "club house"، وتبادل الأحاديث مع بعض الأصدقاء في ساعات متأخرة قبل ساعات من مباراة المريخ السوداني.

وانضم صلاح محسن إلى النادي الأهلي قادماً من صفوف إنبي فى موسم الانتقالات الشتوية عام 2018، حيث صاحبت صفقته ضجة هائلة باعتبارها الأغلى في ذلك الموسم بعدما وصلت إلى 38 مليون جنيه، ورغم حصول اللاعب على الكثير من الفرص لم يقدم الأداء المنتظر، حيث خرج للإعارة ثم عاد من جديد ولكنه لم يقدم المردود المطلوب من الجماهير، وفي الموسم الجارى سجل صلاح محسن هدفا وحيدا خلال مشاركته فى 14 مباراة وصنع هدفاً وحيداً.