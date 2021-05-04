شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط فى الأهلى "تستجوب" موسيمانى بعد خسارة 7 نقاط فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوى لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق يأتى فى مقدمتها معرفة أسباب تراجع نتتائج الأهلى.

وترغب اللجنة فى التحدث مع المدير الفنى فى عدة قضيا تخص فريق الكرة، لاسيما أن النتائج خلال الفترة الماضية سيئة للغاية وآخرها السقوط أمام غزل المحلة أمس فى الدورى.

ورغم أن لجنة التخطيط فى الأهلى لا تتدخل فى عمل المدير الفنى وتمنحه الصلاحيات كاملة والدعم التام إلا أن النتائج الأخيرة للفريق محلياً جعلت اللجنة تستقر على عقد جلسة مع موسيمانى من أجل التعرف منه على أسباب التراجع ومعرفة المشاكل التى تواجه الفريق والعمل على حلها.

وترغب اللجنة فى توفير كل سُبل الدعم والاستقرار للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأهلى يستعد لمواجهات مصيرية الشهر الجارى، أبرزها الزمالك فى الدورى يوم 10 مايو وصن داونز فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا يومى 14 أو 15 و21 أو 22 مايو، ونهضة بركان المغربى فى السوبر الأفريقى يوم 28 مايو.

وترى لجنة التخطيط أن الأهلى خسر نقاط كثيرة فى مباريات كان بإمكانه الفوز فيها لو لعب بطريقته، ولو تمت إدارتها فنياً أفضل من ذلك، حيث خسر من سموحة والمحلة وتعادل مع الجونة.