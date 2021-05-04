شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتمسك بحكام مصريين فى مباراة القمة 10 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام مصرى لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها 10 مايو الجارى فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز. ورفض مسؤولو الجبلاية طلب أى من الناديين بتعيين حكام أجانب بسبب ضيق الوقت وصعوبة مخاطبة دول أوروبية لاستقدام حكام فى ظل إجراءات فيروس كورونا والعزل المتبع فى بعض الدول، إلى جانب أن هناك قرارا مسبقا من اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين لمباريات القمة ورفض استقدام أجانب.

وأكد عمرو الدردير، المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، رفض ناديه خوض مباراة القمة القادمة مع الأهلى المقرر لها الاثنين المقبل بحكام مصريين، وقال الدردير، "الزمالك يرفض خوض القمة المقبلة بحكام مصريين، ليس معنى أن المباراة الأولى لعبت بطاقم تحكيم مصرى أن نوافق على خوض المباراة الثانية بحكام مصريين أيضاً".

وأضاف المتحدث الإعلامى للزمالك، "لم نوافق على التحكيم المصرى في القمة الأولى وظهرت بعض الأخطاء فى المباراة، مثل إضاعة الوقت من الفريق المنافس، لذا نرفض وجود طاقم تحكيم مصرى للقمة القادمة.. سنخاطب اتحاد الكرة بهذا الشأن لحسم الأمر سريعاً".