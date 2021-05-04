شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى وشيما صابر يرزقان بابنهما الأول "زين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رُزق رامى صبرى لاعب فريق إنبى والإعلامية شيما صابر بنجلهما الأول "زين"، حيث كتبت شيما صابر عبر حسابها الشخصى على إنستجرام "زين رامى صبرى.. ربنا يحفظه ويجعله من الصالحين".



شيما صابر

وفي وقت سابق، رفض رامى صبري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الاتهامات التي وجهها له البعض من الجماهير على "السوشيال ميديا" بالتفويت وعدم الجدية أمام الأهلي في المباراة التي خسرها الفريق البترولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ودافعت الإعلامية شيما عن زوجها رامى صبري، مؤكدة أنه لعب برجولة واستبسال أمام الأهلي، ونشرت في حسابها الرسمي على "إنستجرام" فيديوهات تؤكد أن رامي صبري منع إحراز أكثر من هدف وأحرز هدفا.

كما كتبت شيما "أصحاب نظرية اللاعب بايع الماتش اتقوا الله في أحكامكم على الناس في أكل عيشهم .. النتيجة ليست سيئة أبدا أمام الأهلي بطل أفريقيا .. إنبي قاتل حتى النهاية ولهم كل الاحترام".

سجل رامي صبري، هدف إنبي الوحيد في مرمى الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين قبل أسبوع، في الدقيقة 54 من عمر المباراة التي على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذى خسره الفريق البترولى بثلاثية.