شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى يعود لتدريبات بيراميدز الأسبوع المقبل بعد شفائه من كسر الضلوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفلسطينى محمود وادى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز للانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه مطلع الأسبوع المقبل، بعد انتهاء مرحلة التأهيل التى خضع لها اللاعب بتدريبات الجرى المنفرد، مع بعض التمارين البدنية التى أداها فى صالة الجيم.

كان وادى خرج مصابا في الدقيقة 34 من الشوط الأول في مباراة نكانا الزامبي التى جمعتهما يوم 10 مارس الماضى، وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض محمود وادى للإصابة بكسر وشرح في ضلعين من ضلوع القفص الصدرى، قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء ويصبح جاهزًا للعودة للتدريبات الجماعية بداية من الأسبوع المقبل.

ويعانى فريق بيراميدز فى الفترة الحالية من أزمة فى خط الهجوم، خاصة بعد غياب محمود وادى، وكثرة إصابته الأروجويانى دييجو رولان، حيث قلت الفاعلية الهجومية للفريق السماوى بسبب غياب المهاجم الصريح.

ويستعد بيراميدز فى الوقت الحالى لمواجهة وادى دجلة يوم الخميس المقبل، على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى.