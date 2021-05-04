شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جارسيا أمل المصريين فى حصد ميدالية أولمبية لكرة اليد بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعول الجماهير المصرية العاشقة لكرة اليد آمالا كبيرة على المدير الفنى الإسبانى لمنتخب مصر الأول للرجال فى حصد ميدالية أولمبية للفراعنة فى أولمبياد طوكيو المقبلة.

ويمتلك جارسيا رصيدا كبيرا لدى الجماهير المصرية، خاصة أنه حقق العديد من النجاحات مع الفراعنة، منها على الصعيد الأفريقى بحصد لقب أمم أفريقيا الأخيرة على حساب تونس فى عقر داره ليتأهل مبارة إلى الأولمبياد.

كما نجح جارسيا فى نقل منتخب مصر إلى مجابهة الكبار بقوة والمنافسة فى المحافل الدولية الكبرى وآخرها فى بطولة العالم الأخيرة التى أقيمت على أرض مصر، حيث كان منتخب مصر ندا قويا للمنتخبات الكبار، خاصة أمام حامل اللقب المنتخب الدنماركى الذى فلت بأعجوبة من المنتخب المصرى فى ربع النهائى.

ويبدوأن باروندو المدير الفنى لـ منتخب مصر لكرة اليد صاحب الـ41 عامًا يسعى لتحقيق إنجاز جديد مع كرة اليد المصرية، خاصة فى ظل التوليفة التى قام بإجرائها فى فترة الإعداد للأولمبياد التى بدأت مؤخرا بالمركز الأوليمبى بالمعادى بدمج عناصر الخبرة مع اللاعبين الصاعدين أصحاب إنجاز حصد كأس العالم للناشئين وبرونزية الشباب.

ويرصد الخليج 365 لقطات لجارسيا فى الصور التالية..



جارسيا 2



جارسيا و زوجته



جارسيا