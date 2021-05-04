شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الاختصاصات ينهى الخلافات داخل جهاز الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية لقطاعات الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع أفراد الجهاز الفنى المصريين بالفريق الأول، أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب لتحديد الاختصاصات وتوضيح دور كل واحد. ويسعى فاروق جعفر لوضع خريطة كاملة فيما يخص الجهاز الفني للفريق الكروي، توضح كافة الاختصاصات لجميع الأفراد بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، وذلك لمنع حدوث أي خلافات مستقبلية في هذا الملف.

من جهته، أكد إبراهيم عبد الله عضو المكتب التنفيذى بنادى الزمالك، فى وقت سابق، أن أزمة الفرنسى كارتيرون وأسامة نبيه الفنية من نسيج خيال المتربصين بالزمالك، وقال إن أحد الأشخاص نقل لكارتيرون حديثا خاطئا على لسان أسامة نبيه وكان سبب الخلاف بينهما.

وأضاف أن الأزمة انتهت سريعا وتواجد المدرب العام بمعسكر الفريق ليلة مباراة البنك الأهلي، وأن مجلس الإدارة أنهى كافة الأمور بين كارتيرون وأسامة نبيه وتواجدوا فى مران الثلاثاء.

وشهد تدريبات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الفترة الأخيرة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحسن العلاقة بين كارتيرون، وأسامة نبيه، بعد الأحداث الأخيرة التى نشبت بين الثنائى، وظهر كارتيرون خلال قيادة التدريبات أكثر من مرة بجوار أسامة نبيه.