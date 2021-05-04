التشكيل المتوقع لسيتي وباريس في نصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن الفريق السماوي من تحقيق الفوز ذهابا بنتيجة 2-1 على ملعب "بارك دي برانس".

واستعاد مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، مجهودات مهاجمه المخضرم سيرخيو أجويرو الذي شارك في فوز سيتزنز على كريستال بالاس في مباراة الجولة الـ34 من بريميرليج، حيث سجل هدفا، بينما يغيب إيريك جارسيا لعدم الجاهزية.

على الجانب الآخر، هناك مخاوف لدى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بشأن جاهزية كيليان مبابي الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق، بينما يغيب إدريسا جاي عن المباراة بسبب الإيقاف.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع اليوم

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، جون ستونز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز، كيفين دي بروين، فيل فودين.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع اليوم

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، كيمبيمبي، ماركينيوس، باكير.

خط الوسط: باريديس، هيريرا، ماركو فيراتي.

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، آنخيل دي ماريا.