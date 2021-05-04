الامارات | السماح بحضور 9500 مشجع نهائي الدوري الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بحضور 9500 مشجع نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيسمح بحضور 9500 مشجع المباراة النهائية للدوري الأوروبي لكرة القدم في مدينة جدانسك البولندية في 26 مايو الجاري بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) أنه تلقى موافقة السلطات البولندية على ذلك.

وستقام المباراة في ملعب إنيرجا في جدانسك وسيسمح بحضور جماهيري بنسبة 25 في المئة من الطاقة الاستيعابية للملعب.

وسيحصل كل فريق على ألفي تذكرة بينما تطرح ألفي تذكرة أخرى للبيع للجميع.

أما بقية التذاكر فستمنح للجنة المحلية المنظمة واليويفا والاتحادات الوطنية والشركاء التجاريين وشبكات البث.

وقال اليويفا في بيان "أكدت السلطات البولندية موافقتها على السماح بحضور جماهيري بواقع 25 في المئة من القدرة الاستيعابية للإستاد أي ما يصل إلى 9500 مشجع".

واشار الاتحاد القاري إلى أنه قد يطلب من المشجعين إثبات تلقي التطعيم أو خلوهم من العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف اليويفا "المشجعون القادمون من خارج بولندا سيتعين عليهم الالتزام بالقيود المطبقة على الحدود خلال هذا الوقت. ولن تمنح أي استثناءات لحاملي تذاكر المباراة".

وسيلتقي مانشستر يونايتد الانجليزي خارج ملعبه مع روما الخميس المقبل في إياب قبل النهائي بعد فوزه 6-2 ذهابا على النادي الإيطالي.

وفي المواجهة الثانية سيلتقي فياريال الإسباني خارج أرضه أيضا مع أرسنال بعد فوزه ذهابا على النادي اللندني 2-1.

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