«من قلب القلعة الحمراء» .. الأهلي غير مهتم بضم أزارو .. وما ورد بشأن ضم اللاعب في الانتقالات الصيفية غير صحيح

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ترشيحات من وكيل لاعبين لمهاجمين وأجنحة من أمريكا الجنوبية للمفاضلة بينهما لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

ويسعى موسيماني لضم لاعب أو اثنين أجانب على ضوء إمكانية بيع واحد من الثنائي جونيور اجاي أو اليو ديانج إذا تلقى أحدهما عرضاً مغرياً بنهاية الموسم يصعب معه الابقاء على أحد الثنائي أو إمكانية تسويق والتر بواليا بنهاية الموسم.

وكشف مصدر لأخبار اليوم ، حقيقة ما تردد عن رغبة الجهاز الفني في التعاقد مجدداً مع المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي.

وقال المصدر إن الأهلي غير مهتم بضم أزارو في الوقت الحالي وما ورد بشأن ضم اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة غير صحيح.