شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يواجه البنك الأهلى تحت شعار "الفائز مولود والخاسر مفقود" بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإنتاج الحربى نظيره البنك الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام فى افتتاح مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى معى سيراميكا بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 12 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ستة لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 34 فى المقابل يحتل البنك الاهلى المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة جمعها من 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 25.

وطالب أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بتدشين بداية جديدة لانتشال الفريق من عثراته لاسيما بعد الخسارة من الاسماعيلى بأخطاء ساذجة وأهدار فرص بالجملة ، وتعاهد اللاعبين على فتح صفحة جديدة بداية من مباراة الليلة لإنقاذ الإنتاج من قاع الجدول لاسيما أمام منافسهم المباشر على الهبوط البنك الاهلى فهى مباراة بستة نقاط.

ويستمر غياب محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربى عن فريقه الليلة بعد إيقافه من اتحاد الكرة أربعة مباريات بعد بصقه على دكة الزمالك في مباراة الفريقين الأخيرة ، ولجأ كشرى للناشئين لتعويض الغيابات التي ضربت صفوف الإنتاج.

وحرص خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى على مطالبة لاعبيه بضرورة خطف النقاط الثلاث الليلة لتعديل موقفهم في جدول المسابقة الذى شهد تراجعاً كبيراً في الأسابيع الأخيرة مشدداً على أن مباراة الإنتاج لاتقبل القسمة على اثنين للنجاة من دوامة الهبوط في أول مواسم الفريق بدوري الأضواء والشهرة.