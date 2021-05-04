شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يواجه سبورتنج فى نهائي دوري سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى اليوم الثلاثاء فريق كرة السلة بالنادى الأهلي مع نظيره سبورتنج فى المباراة الفاصلة، لحسم بطل النسخة الحالية من بطولة دورى السوبر.

وتم اللجوء إلى المباراة الفاصلة، بعد تعادل الفريقين فى المباريات الأربع الماضية، فى منافسات best of 5 بنتيجة 2/2، ووفقا لنظام البطولة يلتقى الفريقان فى 5 مباريات، وفي حال فوز أحدهما فى 3 مباريات من 4 يتوج بالبطولة، إلا أن المواجهات انتهت بفوز كل فريق فى مباراتين.

وفاز الفريق السكندرى فى اللقاء الأول بنتيجة 94/69، وفى اللقاء الثانى بنتيجة 76/86، بينما فاز الاهلي بالمباراة الثالثة 80/83، وفى اللقاء الرابع 72/82، وبالتالى تساوى الفريقان فى مرات الفوز.

ويمتلك الأهلى عدة لاعبات مثّلن القوة المضاربة، مثل نادين السلعاوى وثريا.

ويتولى تدريب سيدات الأهلى المدير الفنى على هاشم، ومعه فى الفريق الكثير من اللاعبات المميزات، مثل ثريا محمد ونادين السلعاوى وروبن باركس ورنا نبيل، فى المقابل يتولى تدريب سبورتنج عمرو عاشور، ومعه اللاعبات هاجر عامر وجينا حلمى، بالإضافة إلى المحترفة الأمريكية مونيكا.