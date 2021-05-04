شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ دراسة الاتحاد السكندري قبل مباراة الخميس فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي الاستعداد والتركيز فى مباراة الاتحاد السكندرى القوية، المقرر لها الخميس المقبل في بطولة الدوري المصرى، والتى تُعد إحدى المحطات القوية فى رحلة الحفاظ على لقب الدوري.

وأغلق الجهاز الفني للفريق ملف مباراة غزل المحلة التى أقيمت أمس بملعب المحلة فى بطولة الدوري الممتاز، وبدأ موسيماني ومعاونوه التفكير والاستعداد لمواجهة الاتحاد التى ستكون صعبة للغاية فى ظل العروض القوية التى يُقدمها زعيم الثغر هذا الموسم تحت قيادة مدربه حسام حسن.

وبعيداً عما سبق، أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لم يكن يعاني من أى توابع للوعكة الصحية التي تعرض لها اليومين الماضيي ودخل على إثرها أحد المستشفيات القريبة من منزله، وأوضح الجهاز الطبي أن كهربا خضع لفحص طبي قبل مران الفريق أمس الأول، الأحد، وتم قياس "الضغط" له وتم التأكد من أنه لا يعاني من أية أي أثار للوعكة الصحية التى تسببت في إحتجازه بأحدى الستشفيات مؤخراً بعد إرتفاع الضغط بشكل ملحوظ .

وأشار الجهاز الطبي للأهلي إلى أن استبعاد كهربا من قائمة مباراة غزل المحلىة أمس جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد عضلي ، وشارك محمود كهربا في جزء من التدريبات الجماعية للفريق مساء الأحد قبل أن يغادر المران الجماعي بعد فترة من مشاركته، بسبب شكواه من إجهاد عضلي .

وفضّل أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، عدم استكمال كهربا المران حتى لا تتفاقم الإصابة واستأنف اللاعب تدريباته بشكل منفرد، حيث أدى جلسة تدريبات استشفائية في الجيم.