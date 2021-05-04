شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل مغارة سموحة اليوم بعد نقطة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمباراة سموحة المقرر لها الخميس المقبل، بالأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية أمس، الاثنين، عقب مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويؤدي لاعبو الزمالك تدريبات قوية اليوم استعدادا للنادي السكندري، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء الثنائي محمد عبد الشافي ومحمد أبو جبل بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويواصل سموحه عروضه الجيدة بعد فوزه على الأهلى باستاد السلام بهدفين مقابل هدف، نجح اللاعبون فى خطف نقطة التعادل من أنياب الاتحاد السكندرى بعدما تأخروا بهدفين نظيفين وهو ما أثلج صدر مجلس إدارة الموج الأزرق الذى أشاد باللاعبين كثيرًا الذين نجحوا فى العودة بتلك المواجهة بالرغم من صعوبتها فى ظل الحماس الزائد الذى شهدته المواجهة خاصة أن ديربى الإسكندرية دائما ما يشهد قوة فى الأداء سواء داخل الخطوط أو خارجها.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول الدورى برصيد 28 نقطة من 19 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن فاز فى 5 وتعادل 13 وخسر مباراة وحيدة، احرز لاعبوه 28 هدفا ومنى مرماه بـ20 هدفا .