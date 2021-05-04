شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بالأندية اليوم لمناقشة خوض الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة اجتماعا فى الواحدة ظهر اليوم مع أندية الدورى الممتاز لمناقشة عدد من الأمور الخاصة ببطولة الدورى، منها ضغط المباريات وخوض مباريات للدورى وكأس مصر بدون اللاعبين الأولمبيين فى شهر يوليو المقبل فى فترة توقف المنتخب الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021.

كما يتطرق الاجتماع لموقف بطولة الدوري فى الموسم المقبل، والذى يشهد ضغط مباريات كبير للمنتخب الأول والذى يشارك فى بطولة كأس العالم نهاية نوفمبر، ثم توقف آخر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية فى يناير 2022 بالكاميرون ، إلى جانب ارتباطات الأندية بمباريات دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد.