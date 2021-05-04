شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بالأندية اليوم لمناقشة خوض الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة اجتماعا فى الواحدة ظهر اليوم مع أندية الدورى الممتاز لمناقشة عدد من الأمور الخاصة ببطولة الدورى، منها ضغط المباريات وخوض مباريات للدورى وكأس مصر بدون اللاعبين الأولمبيين فى شهر يوليو المقبل فى فترة توقف المنتخب الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021.
كما يتطرق الاجتماع لموقف بطولة الدوري فى الموسم المقبل، والذى يشهد ضغط مباريات كبير للمنتخب الأول والذى يشارك فى بطولة كأس العالم نهاية نوفمبر، ثم توقف آخر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية فى يناير 2022 بالكاميرون ، إلى جانب ارتباطات الأندية بمباريات دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد.
ووافق الاتحاد المصرى لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادى دجلة وسيراميكا بالجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لهما 18 و25 مايو الجارى على الترتيب، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.
وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.
ووفقا لجدول الدورى يلتقى فريق الأهلى مع وادى دجلة فى الأسبوع الـ22 يوم 18 مايو، قبل أن يواجه سيراميكا يوم 25 من نفس الشهر فى الأسبوع الـ23، ثم يتوجه الأهلى إلى الدوحة لمواجهة نهضة بركان فى السوبر الافريقى يوم 28 مايو.
وسبق وأرسلت إدارة النادي خطاباً لاتحاد كرة القدم المصري تطلب فيه ترحيل مباراتي الاهلي مع كلاً من ، وادي دجلة في الأسبوع الـ22 وسيراميكا في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.