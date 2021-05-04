الهلال السعودي يعلن اسماء اعضاء الجهاز الفني الجديد بقيادة مورايس

أعلن نادي الهلال السعودي اسماء أعضاء الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جوزيه مورايس الذي سيخلف المدرب المؤقت روجيرو ميكالي الذي أقيل من منصبه أمس الاثنين.
وقال الهلال في بيان رسمي إن الجهاز الفني المساعد للمدرب الجديد مورايس، سيضم البرتغالي ديماس مانويل ماركيز مساعدًا أولا، والسعودي عبداللطيف الحسيني مساعدا ثانيًا له.
وأشار الهلال، في البيان ذاته إلى أن الجهاز الفني الجديد ضم أيضًا البرتغالي جواو بيدرو غريلو مدربا للياقة البدنية، والسعودي عبدالعزيز الدوسري مساعداً لمدرب اللياقة،
كما وقع الاختيار على البرتغالي باولو جورجي دا سليفا ليكون مدربًا لحراس المرمى، إضافة إلى المحللين التقنيين جواو فيليبي بوافينتورا و طارق نهور.
وكان الهلال، قد أعلن مساء الأحد، تعاقده الرسمي مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورايس، لقيادة الفريق حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.
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