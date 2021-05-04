شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الجونة بالدوري ويدخل معسكرا مغلقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء فى الأسبوع الــ20 من بطولة الدورى الممتاز باستاد الإسماعيلية، ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بفندق النادى استعداداً للمباراة.

من جهته حذر حمد إبراهيم، المدرب العام للنادى الإسماعيلى، لاعبيه من خطورة فريق الجونة الذى تمكن من التعادل مع الأهلى فى اللحظات الأخيرة من عمر مباراة الفريقين الأخيرة بالدورى، وطالب حمد إبراهيم لاعبيه بالتمركز الدفاعى السليم واستغلال أنصاف الفرص لحسم المباراة لصالحهم ، وعكف الجهاز الفنى للدراويش على دراسة مباريات الجونة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الساحلى قبل ملاقاته غداً.

ويغيب محمد عادل لاعب وسط الإسماعيلى عن مباراة الفريق أمام الجونة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير والذى انتهى بانتصار الدراويش بثنائية دون رد ، فى المقابل يستعيد الدراويش جهود لاعبه فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق فى مواجهة الجونة بعد غيابه عن مباراة الانتاج الحربى بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة المصرى البورسعيدى.

وقرر عماد سليمان عضو اللجنة الفنية، المشرف على فريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إعادة فرض السرية على التدريبات خلال الفترة المقبلة ، بحيث يتم منع حضور كافة وسائل الإعلام المختلفة.

جاء ذلك، من أجل فرض مزيد من التركيز والانضباط بين صفوف الفريق، قبيل مواجهة الجونة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع العشرين بمسابقة الدورى المصرى.

لم تكد جماهير النادى الإسماعيلي تفرح بمواصلة الدراويش عروضهم القوية تحت قيادة إيهاب جلال وحصد ثلاث نقاط ثمينة فى مباراة الإنتاج الحربي، نقلت الفريق للمركز الـ 15 بجدول المسابقة برصيد 17 نقطة، حتى تلقت صدمة قوية بقرار اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط من الدراويش بسبب أزمة إبراهيم حسن لاعب النجوم الذى انتقل إلى الدراويش معاراً.

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلي فى هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.