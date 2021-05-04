شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر «زعلان» من أوباما وفرجاني ساسي: يجب إعادة مباراة الزمالك وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه يجب إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز.

وأوضح شاكر، في تصريحات تلفزيونية: «يجب على الزمالك تقديم تظلم على ما حدث في الوقت الضائع في مباراة بيراميدز، وأن يتم إعادتها.. كل حكم يجب أن يراعي ضميره، لأنه قاضي في الملعب وسيحاسب أمام الله».

وكان الزمالك قد تعادل مع بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وتابع: «هناك أكثر من لاعب بعيد عن مستواه الفني، على رأسهم يوسف أوباما، البعيد تماما عن مستواه الفني، وكان سبب في دخول مرمى الفريق هدف في مباراتي الاهلي وبيراميدز»، مضيفا: «أنا زعلان من أوباما، وأتمنى ان يستعيد مستواه سريعا».

وتابع : «فرجاني ساسي، أيضًا بعيد عن مستواه الفني، وهذا قد يكون بسبب تأثره بمسألة تجديد عقده مع القلعة البيضاء».