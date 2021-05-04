شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة مصر المقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استعداداته اليوم لمواجهة مصر المقاصة، المقرر التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

ويغيب على الفيل لاعب طلائع الجيش عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة بسبب الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة أسوان، ويواصل طلائع الجيش تدريباته بدون راحة استعداداً لمواجهة الفريق الفيومى.

وانتزع طلائع الجيش ثلاث نقاط ثمينة، بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عمرو جمال في الدقيقة 63، وعمرو مرعي في الدقيقة 90، وإسلام محارب في الدقيقة 92، من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الطلائع إلى النقطة 20 في المركز الـ 12 بجدول المسابقة، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 20 في المركز الـ 13.