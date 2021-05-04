شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يسافر إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر فريق أسوان إلى الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، للمبيت بأحد فنادقها استعداداً لمواجهة النادى المصرى فى الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، ويطمح أبناء الجنوب لاستعادة الثقة والعروض الإيجابية بعد السقوط بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية أمام الطلائع.

وكان أسوان قد مد معسكره في القاهرة عقب مباراة الطلائع، وذلك استعداداً لمباراة النادي المصري المقرر اقامتها على استاد الأسكندرية.

من جانبه، أعرب علاء عبد العال مدرب أسوان، عن حزنه الشديد على الخسارة بثلاثية أمام الطلائع، وقال عبد العال في تصريحات إذاعية: النتيجة لم تعبر عن سير المباراة، الهدفين سجلا في الوقت الضائع نتيجة هجمات مرتدة، قدمنا شوط أول رائع، ومحمد بسام أنقذ هدفين محققين، طلائع الجيش فريق قوي ومحترم، ولديهم أفضل ثلاث مهاجمين في مصر عمرو جمال وعمرو مرعي وناصر منسي، قائمة على مستوى عالٍ، فريق الطلائع بهذه الإمكانيات واللاعبين يجب أن يكون في مكانة أفضل من ذلك.

وأضاف عبد العال، حزين على الخسارة، وكان يهمنا أن نخرج بنتيجة إيجابية، لأن تجميع النقاط في هذه الفترة شيء مهم، وأشعر بالقلق تجاه وضع أسوان، وذلك من قبل مباراة اليوم، 20 نقطة شيء غير مطمئن لأي فريق.

واصل: نعاني من قلة الإمكانيات المادية، وتحدثت مع مجلس الإدارة ويحاولون إيجاد دعم مادي للفريق، الفرق المنافسة ترصد مكافآت 30 و40 ألفًا، ونحن ليس لدينا هذه الإمكانيات.