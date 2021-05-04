شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. الأبيض بطل كأس 1938 بهدف ذاتى أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة تتويج فريق الزمالك باللقب الرابع في تاريخه لبطولة كأس مصر عام 1938 على حساب الغريم التقليدي الأهلي بعد خوض مباراة فاصلة حسمها الأبيض بهدف نظيف.

وتعادل الزمالك مع الأهلي في نهائي كأس مصر 1938 بهدف لكل فريق يوم 14 مايو، ليتم إقامة مباراة فاصلة بين الناديين يوم 2 ديسمبر حسمها الأبيض بهدف وحيد وكان ذاتي حيث سجل هدف اللقاء الوحيد حسين الفار لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30، وأدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمد فؤاد حافظ حكم الساحة.

خاض الزمالك اللقاء الفاصل والحاسم أمام الأهلي بتشكيل يضم كل من: يحيي إمام وإبراهيم نجم الدين وإبراهيم حليم وحسن الفار وعمر شندي وحسين لبيب ومحمد لطيف ومحمد حسن حلمي ومصطفي كامل طه ومختار حافظ زقلط.

بينما خاض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من حسن ذهني والوحش ومراد فهمي ومصطفي العلواني "الكسار" وحسين الفار ومصطفي لطيف وعبد الكريم صقر وصالح الصواف وحسين مدكور وعبد المجيد العشري.