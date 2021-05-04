بيراميدز يوضح حقيقة جلسة التعاقد مع فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عمرو بسيوني مدير التسويق والتعاقدات في نادي بيراميدز، أن الحديث عن عقد جلسة بينه وبين فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك شائعة لا أساس لها.

وأشار بسيوني في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه إذا ظل ساسي متاحًا للانتقال حتى نهاية الموسم الجاري فإن جميع الأندية ستتصارع على ضمه.

وقال بسيوني: "الحديث عن اجتماعي مع فرجاني ساسي للتعاقد معي شائعة لا أساس لها من الصحة".

وأكمل: "فرجاني ساسي لاعب كبير ومتميز وإذا ظل متاحًا للتعاقد بنهاية الموسم الجاري فأي فريق يتمنى ضمه بالتأكيد وسيتصارع عليه الجميع".

وأضاف: "المهدي سليمان حارس مرمى كبير ولكن هناك سوء تفاهم، أزمته لم تنتهي وأتمنى أن يتم حلها في أقرب وقت".

واردف: "لا أريد أن أكون قاسيًا على الحكام ولا نحب الشماعات، ولكن إلى متى سنظل نرى هذه المشاكل في المباريات الكبيرة".

واختتم: "لقطة طارق حامد لاعب الزمالك مع عبد الله السعيد تستحق الطرد بالتأكيد بشهادة جميع خبراء التحكيم، وصلنا إلى عام 2021 وعلينا تطوير التحكيم".