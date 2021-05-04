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طبيب الزمالك: عبد الشافي تعافى من كورونا.. ومستعد لمواجهة سموحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك خبراً سعيداً لجماهير القلعة البيضاء حول لاعب الفريق محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال محمد أسامة :"مسحة محمد عبد الشافي الأخيرة جاءت سلبية، وغداً سيخضع لجلسة تأهيل، ليشارك بعدها في المران بصورة طبيعية".

وأضاف رئيس الجهاز الطبي بالزمالك :"من الناحية الطبية محمد عبد الشافي لائق للمشاركة في مباراة سموحة القادمة، لكن مسألة مشاركته من عدمها هي قرار الجهاز الفني".

وأتم أسامة :"يخضع عبد الله جمعة في الوقت الحالي لتدريبات تأهيلية بعد أن تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ونتمنى أن يتعافى سريعاً لنعيده للملعب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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