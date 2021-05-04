طبيب الزمالك: عبد الشافي تعافى من كورونا.. ومستعد لمواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك خبراً سعيداً لجماهير القلعة البيضاء حول لاعب الفريق محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال محمد أسامة :"مسحة محمد عبد الشافي الأخيرة جاءت سلبية، وغداً سيخضع لجلسة تأهيل، ليشارك بعدها في المران بصورة طبيعية".

وأضاف رئيس الجهاز الطبي بالزمالك :"من الناحية الطبية محمد عبد الشافي لائق للمشاركة في مباراة سموحة القادمة، لكن مسألة مشاركته من عدمها هي قرار الجهاز الفني".

وأتم أسامة :"يخضع عبد الله جمعة في الوقت الحالي لتدريبات تأهيلية بعد أن تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ونتمنى أن يتعافى سريعاً لنعيده للملعب".