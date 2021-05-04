الزمالك: لا نعترف بـ"قعدة العرب".. ونطالب بحكام أجانب للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك، أن إدارة ناديه ستطالب بتعيين طاقم حكام أجنبي لإدارة لقاء القمة القادم أمام الأهلي.

وأشار عبد الله في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن إدارة الزمالك لا تعترف بما وصفه بـ"قعدات العرب" مع مسؤولي اتحاد الكرة المصري.

وقال عبد الله: "سنطالب بحكام أجانب لمباراة القمة المقبلة".

واختتم: "لن نطلب عقد جلسة مع اتحاد الكرة لأننا لا نعترف بقعدات العرب هذه، نحن نعمل وفقًا للوائح".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الأهلي يوم الإثنين القادم بإدارة تحكيمية مصرية وفقًا لما أكده أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة في تصريحات سابقة.