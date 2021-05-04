الزمالك: "مجاهد لازم يشيلنا من دماغه".. وجريشة فعل ما يريده عبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك، أن التصريح الذي أدلى به سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أكد له أن التحكيم المصري بخير، حسبما وصف.

وأشار عبد الله في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة يعمل على ما وصفه بـ"اضطهاد" نادي الزمالك عن طريق القرارات التي يتخذها مؤخرًا.

وقال عبد الله: "أشكر سيد عبد الحفيظ الذي أكد أن التحكيم المصري بخير وأن جهاد جريشة يعتذر له بعد كل مباراة، ولكني أؤكد لك أنه لم يعتذر بعد لقاء بيراميدز لأنه فعل ما تريد".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكم جهاد جريشة دائمًا ما يعتذر له بعد الأخطاء التي يقع بها خلال إدارته للمباريات.

وأضاف عبد الله: "أتمنى من أحمد مجاهد أنه -يشيل الزمالك من دماغه-، لدينا أولمبياد وتصفيات كأس العالم وكأس أمم أفريقيا، علينا التركيز عليهم وليس اضطهاد الزمالك واختيار حكام مثيرين للجدل".

وأكمل: "الزمالك ليس يتيمًا وإدارته تستطيع الدفاع عنه، لا نعلم لماذا تجاهل اتحاد الكرة الاستئناف الذي تقدمنا به ضد عقوبة إمام عاشور".

واختتم: "نطالب بتطبيق اللوائح على الجميع، كيف يعتذر حكم لمدير الكرة في نادِ منافس، هذا يعني أنه لا توجد كرة قدم في مصر من الأساس، ولذلك يجب أن يتم فتح تحقيق في الواقعة".