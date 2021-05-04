عبد الحفيظ: "هلغي تليفون جريشة".. يعود دائماً للاعتذار بعد الأخطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه سيقوم بحذف رقم الحكم جهاد جريشة من هاتفه بعدما تكررت الأخطاء والاعتذارات من صاحب صافرة الملاعب.

وفي تصريحات لقناة "الأهلي" قال عبد الحفيظ :"هلغي تليفون جريشة من عندي"، مضيفاً :"كلما ارتكب أخطاء، يعود للاعتذار لنا".

وأضاف عبد الحفيظ :"اليوم الحكم محمد معروف لم يكن مقتنعاً بلعبة حسين الشحات أنها ركلة جزاء، إذاً كيف اقتنع جهاد جريشة بلعبة الزمالك أمام بيراميدز أنها ركلة جزاء؟".

وأنهى عبد الحفيظ :"حكم واحد فقط احتسب لنا ركلتي جزاء طوال مسيرتنا بالدوري هذا الموسم، وكل الحكام اتفقوا على ألا يحتسبو لنا أي ركلات جزاء، بينما هناك فريق أخر حصل على 12 ركلة جزاء".