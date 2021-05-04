رسميًا | اصابة جديدة في ريال مدريد قبل 24 ساعة من مباراة تشيلسي

تأكد بصورة رسمية غياب مدافع ريال مدريد الدولي الفرنسي، رافاييل فاران، عن مباراة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم غد الأربعاء، ليفقد زين الدين زيدان عنصراً أساسياً آخر بسبب الإصابة.

وتم تبديل فاران بين شوطي مباراة ريال مدريد وأوساسونا التي أقيمت يوم السبت 1 مايو الجاري، بسبب عدم شعوره بالارتياح في ساقه اليمنى.

وبعد خضوع اللاعب للتصوير بالرنين المغناطيسي يوم أمس الاثنين، لمعرفة ما إذا كانت هناك إصابة أم لا، تأكدت أسوأ الأنباء للفريق الملكي، حيث لن يكون فاران حاضراً أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأمر الذي سيدفع زيزو نحو الاعتماد على إيدير ميليتاو وناتشو فيرنانديز.

وقال بيان رسمي صدر عن ريال مدريد “بعد الفحوصات التي أجريت يوم الاثنين على لاعبنا رافائيل فاران من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة في العضلة الضامة اليمنى. في انتظار التطور”.

وتجدر الإشارة إلى أن فاران لم يواجه مشاكل مع الإصابات طوال هذا الموسم، بخلاف غيابه عن مباراة الذهاب أمام ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابته بعدوى بفيروس كورونا.

ولا يزال من السابق لآوانه معرفة المباريات التي سيفوتها فاران مع ريال مدريد ولكن من حيث المبدأ، ستكون مدة غيابه أكثر من 10 أيام، وبالتالي سيغيب عن مباراة تشيلسي في لندن ولن يكون حاضرًا ضد إشبيلية الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 35 من الليجا.

ولعب فاران في الموسم الحالي، قبل المباراة ضد أوساسونا، 39 مباراة طوال الموسم، حتى أنه سجل هدفين في 3436 دقيقة لعبها في جميع البطولات.

يذكر أن زين الدين زيدان يفتقد لخدمات سيرخيو راموس وداني كارفخال ولوكاس فاسكيز و فيرلاند ميندي بسبب الإصابة و فيدي فالفيردي المصاب بعدوى فيروس كورونا.