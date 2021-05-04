طارق ذياب يوضح لجمهور ريال مدريد سبب إبعاد كريم بنزيمة من منتخب فرنسا

حرص المحلل الرياضي التونسي، طارق ذياب، على توضيح بعض الأمور الهامة بالنسبة لجمهور ريال مدريد في الوطن العربي، بخصوص وضعية مهاجم فريقهم، كريم بنزيمة، وذلك أثناء حديث مع أحد البرامج على موقع يوتيوب هذا الأسبوع.

وأكمل كريم بنزيمة 5 أعوام دون تمثيل منتخب فرنسا، تحديدًا منذ استبعاده من المشاركة في كأس أمم أوروبا 2016 بقرار من المدير الفني “ديديه ديشان”، رغم تبرئته في قضية الابتزاز التي تورط فيها مع زميله السابق ماتيو فالبوينا.

وقال طارق ذياب خلال تواجده في برنامج “Hitara Show” على يوتيوب “إن العنصرية هي السبب الواضح لإبعاد كريم بنزيمة عن صفوف منتخب فرنسا منذ خمس سنوات”.

وأضاف أسطورة الترجي والهلال “كرة القدم غير عادلة، والدليل هو غياب كريم بنزيمة الذي يفعل كل شيء مع ريال مدريد عن منتخب فرنسا، والإعتماد بدلاً منه على أوليفيه جيرو الذي يلعب كبديل في نادي تشيلسي الإنجليزي”.

وأوضح نجم المنتخب التونسي في سبعينيات القرن الماضي “للاسف، لا يوجد سبب آخر سوى العنصرية لعدم المناداة على بنزيمة الذي يعتبر أفضل مهاجم في العالم في الوقت الراهن جنبًا إلى جنب روبرت ليفاندوفسكي“.

يذكر أن مهاجم ريال مدريد المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات سابقة مع النادي الملكي، غاب عن منتخب الديكة في بطولة اليورو 2016 في فرنسا وكذا كأس العالم 2018 في روسيا.

ومن شبه المؤكد غياب كريم بنزيمة أيضًا عن تشكيلة ديدييه ديشان خلال بطولة اليورو المقبلة وكأس العالم 2022 في قطر.