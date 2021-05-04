خالد ياسين: مهمة الوداد سهلة في دوري ابطال افريقيا أمام مولودية الجزائر

يعتقد الإعلامي المغربي والمذيع السابق في مجموعة قنوات بي ان سبورتس “خالد ياسين” أن نادي الوداد البيضاوي أمام مهمة سهلة في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة مولودية الجزائر.

وبلغ نادي الوداد البيضاوي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، بعد نجاحه في تصدر مجموعته التي ضمت أندية “كايزر تشيفز الجنوب افريقي وحوريا كوناكري الغيني و بترو أتليتكو الأنجولي”.

وقال خالد ياسين خلال لقاء خص به صحيفة المنتخب المغربية عبر اليوتيوب “مباراة الوداد أمام المولودية تبدو في متناول اليد، بإمكان الوداد تجاوز الفريق الجزائري شريطة تحليه بالكثير من الهدوء”.

وأضاف “هل هي سهلة؟ نعم أظن أن الوداد البيضاوي أمام مباراة سهلة نوعًا ما أمام فريق مولودية الجزائر، لكنه مطالب بالهدوء واللعب بتأني دون ذلك التسرع الذي ظهر على لاعبي الفريق في المباريات الاخيرة من الدوري المغربي inwi”.

وتراجع مستوى الوداد في الآونة الأخيرة خلال مباريات الدوري المغربي، فلم يجمع سوى نقطتين فقط من 9 نقاط ممكنة، ما جعل الفارق مع المطارد نادي الرجاء يتقلص إلى نقطتين بعد مرور 13 جولة.

خالد ياسين: فوزي البنزرتي مطالب بالهدوء

حمل خالد ياسين المسؤولية للمدير الفني التونسي لنادي الوداد “فوزي البنزرتي” في حالة التوتر التي ظهرت على لاعبي الفريق في المباريات الأخيرة وأضاف بقوله “المدرب مطالب بتمرير الهدوء إلى لاعبيه وليس العكس”.

وتابع حديثه “فوزي البنزرتي، وطريقة تفاعله مع بعض اللقطات خلال المباريات، يساهم في زيادة التوتر لدى لاعبي فريقه، وهو مطالب بتوفير حالة من الهدوء للاعبي الوداد وليس العكس”.

وأشار خالد ياسين إلى أن نادي الوداد البيضاوي يتوفر على كل شيء، ولديه كل عوامل النجاح، إذا استطاع الفريق إستعادة هدوءه وتوازنه في الفترات القادمة.

وختم مذيع بين سبورت السابق “لحسن حظ الوداد أن التعثرات الأخيرة في الدوري المغربي Inwi جاءت قبل مباراة مولودية الجزائر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ما يعد بمثابة تحذير لهم لتصحيح المسار”.