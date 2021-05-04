الدوري الجزائري | موعد مباراة وفاق سطيف واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة وفاق سطيف واتحاد العاصمة في قمة مباريات اليوم لحساب الجولة 20 من بطولة الدوري الجزائري للمحترفين.

يستضيف ستاد 8 مايو 1945 قمة مباريات اليوم الثلاثاء 4 مايو في بطولة الدوري الجزائري للمحترفين بين وفاق سطيف واتحاد العاصمة، في تمام الساعة 21:30 بتوقيت جرينيتش، 22:30 بتوقيت الجزائر، 23:00 بتوقيت مصر، 00:00 صباح يوم الاربعاء بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة وفاق سطيف واتحاد العاصمة عبر القناة الرياضية الجزائرية web sport، بالاضافة إلى إذاعة الجزائر الوطنية.

يدخل وفاق سطيف مباراة اليوم وهو على رأس جدول ترتيب بطولة الدوري الجزائري للمحترفين برصيد 42 نقطة بفارق 6 نقاط واضحة عن شبيبة الساورة الثاني، وبفارق 8 نقاط عن شبيبة القبائل الثالث، و9 نقاط عن شباب بلوزداد الرابع الذي أنهى جميع مبارياته المؤجلة شهر أبريل الماضي.

ويسعى فريق اتحاد العاصمة لمواصلة نتائجه المميزة في الجولات الأربع الماضية، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل مرة واحدة أمام مولودية الجزائر.

ويحتل اتحاد العاصمة المركز السابع برصيد 31 نقطة، وهو ليس ببعيد عن المراكز المؤهلة إلى كأس الكونفدرالية أو دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بل وربما يدخل المنافسة على لقب البطولة الجزائرية المحترفة إذا ما نجح في هزيمة وفاق سطيف، حيث سيقلص فارق النقاط بينه وبين سطيف لـ 8 نقاط.

ولدى اتحاد العاصمة حافز آخر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، يتمثل في إنهاء تفوق وفاق سطيف، فقد خسر ضده في آخر مباراتين بمنافسات الدوري بنتيجة 2/0 و1/3 خلال عام 2020.

ويرجع آخر فوز لفريق اتحاد العاصمة على ملعب وفاق سطيف في مسابقة الدوري الجزائري إلى تاريخ 12 ديسمبر 2017، وانتهت بنتيجة 2/1.

مواعيد مباريات اليوم في الجزائر والقنوات الناقلة (البطولة المحترفة موبيليس)

شباب بلوزداد – عين مليلة | 22:30 بالتوقيت المحلي على ملعب عمر حمادي بولوغين – تنقل على القناة الجزائرية الأولى

وفاق سطيف – اتحاد العاصمة | 22:30 بالتوقيت المحلي على ملعب 8 ماي 45 سطيف – تنقل على القناة الجزائرية الرياضية web sport

شبيبة سكيكدة – اتحاد بسكرة | 16:00 بالتوقيت المحلي على ملعب 20 اوت 1955 سكيكدة – تنقل على القناة الجزائرية الرياضية web sport