شكرا لقرائتكم خبر عن «عندما يخطئ يكلمني ويعتذر».. سيد عبدالحفيظ: سأحذف رقم جهاد جريشة من هاتفي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه يستحق الحصول على ركلة جزاء في المباراة التي خسرها أمام غزل المحلة بهدف نظيف في الدوري الممتاز.

وأضاف عبدالحفيظ، خلال تصريحاته المتلفزة: «الحكم محمد معروف تغاضى عن احتساب ضربة جزاء للأهلي في بداية اللقاء، بعد سقوط محمد هاني، وأدار ظهره للعبة ورفض مشاهدة جهاز تقنية الفيديو».

وتابع: «لا أفهم معايير احتساب ضربات الجزاء، كرات يرفض الحكام احتسابها لنا، بينما يحتسبونها للمنافس بطريقة غريبة، والفريق الأبيض يشكو الظلم التحكيمي، واحتسبت له 12 ضربة جزاء، ولا أفهم سر اعتراضهم وعن أي ظلم يتحدثون.. يكفي أن الحكم أحمد العدوي احتسب 5 ضربات جزاء في 3 مباريات أدارها للزمالك».

وأوضح: «مباراة الزمالك وبيراميدز شهدت ضربة جزاء غريبة احتسبها الحكم جهاد جريشة، ونفس الأخطاء ارتكبها جريشة ضدنا، ويكتفي بالاعتذار لنا، سأحذف رقم هاتفه لأنه كل ما يخطئ يتحدث معي ويعتذر عن خطئه».

وتحدث عبدالحفيظ عن الحكم محمد الصباحي، الذي كان مساعدا للفيديو في مباراة الزمالك وبيراميدز، قائلا: «بمجرد رفع حاجبي أشهر لي بطاقة صفراء وتم تغريمي 50 ألف جنيه، بينما لن نشاهد عقوبات ضد ما حدث من لاعبي الزمالك عقب لقاء بيراميدز».