شكرا لقرائتكم خبر عن ‏شوبير: سيصدر قرار صباحا بتأجيل تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق، أن هناك قرارا سيصدر صباحا بتأجيل التصفيات فى أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر.

وكتب أحمد شوبير عبر موقع فيس بوك: "القرار صباحاً تأجيل تصفيات كأس العالم فى أفريقيا وتغييرات كبيرة فى جدول الدورى العام من بعد مباراة الأهلى والزمالك".



أحمد شوبير

ويعانى الأهلى والزمالك بيراميدز من ضغط المباريات، وخاصة الأهلى، بسبب الارتباط الكثيرة للأندية والمنتخبات والمنتخب الأولمبى بالبطولات المقبلة، مما أدى إلى ضغط المباريات.

واصل فريق الأهلي العروض السيئة والترنّح محليا، بعدما خسر من غزل المحلة بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، باستاد المحلة، في الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الغزل، أشرف سيد في الدقيقة 35، بهذه النتيجة يتجمد رصيد الاهلي عند 37 نقطة ويبقي في المركز الثاني، فيما يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 27 نقطة ويرتفع المركز الثامن.

ويواصل الاهلي نزيف النقاط، بعدما تعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله، وكان قد خسر منذ ثلاث جولات أمام سموحة بهدف مقابل هدفين.