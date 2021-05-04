شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: تعرضنا لظلم كبير أمام الزمالك وقد نتفاوض مع ساسى في هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو بسيونى مدير التعاقدات في بيراميدز، حقيقة الجلسة التي جمعته مع التونسى فرجاني ساسى نجم نادى الزمالك الذى ينتهى عقده مع نهاية الموسم الحالي.

وقال عمرو بسيونى في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحديث عن اجتماعى مع ساسى شائعة، وفرجانى ساسى لاعب مهم جدا في الزمالك، وأعتقد أنه لو لم يجدد للأبيض حتى نهاية الموسم سيكون حرا وسيكون مطمع لكل الأندية مش بيراميدز بس".

وأضاف مدير التعاقدات ببيراميدز: "المهدى سليمان حارس كبير وكان هناك خلاف في وجهات النظر، وأزمة عبد الله بكرى انتهت وأتمنى أن تنتهى أزمة المهدى سليمان".

وعن مباراة الزمالك، قال عمرو بسيونى: "قدمنا شوط أول عالى جدا أمام الزمالك ولكن الشوط الثانى تراجعنا ولكن كان لنا فرصة مهمة عن طريق إبراهيم عادل".

وأضاف عمرو بسيونى: "مش بحب أعلق على التحكيم ولكن كل مصر شافت كوع طارق حامد مع عبد الله السعيد وكان لازم يطرد في وقت كان بيراميدز فائز بهدف يعنى تأثر على نتيجة المباراة، بالإضافة إلى ركلة الجزاء اللى كل خبراء التحكيم أكدوا أنها غير صحيحة، فبيراميدز تعرض لظلم كبير أمام الزمالك".