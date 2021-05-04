شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الزمالك: شيلنا من دماغك يا مجاهد.. ولازم تحقيق في واقعة سيد عبدالحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة وجيه عمر بسبب الأخطاء التي تعرض لها الفريق الأبيض - على حد وصفه -.

وقال إبراهيم عبد الله في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بقول لأحمد مجاهد ركز في إعداد فريق قوي يجيب ميدالية في الأولمبياد وشيل الزمالك من دماغك، لأن النادى ده قوي ومحدش يقدر ييجى عليه وبيعرف ياخد حقه، لأنك من ساعة ما جيت وكل قراراتك ضد الزمالك".

وأضاف عضو الزمالك: "إزاى إمام عاشور يتوقف 12 مباراة وإحنا قدمنا تظلم بجواب رسمي، ونطالب بتطبيق اللوائح على الجميع".

وأوضح إبراهيم عبد الله: سنطالب بحكام أجانب لمباراة القمة، لأن تعيين الحكام بيكون مقصود مش فاهم يعنى مثلا ليه بتعين حكم له ماشى سيئ مع الزمالك في مباراة مهمة زى بيراميدز".

وتابع عضو الزمالك: "نشكر سيد عبد الحفيظ على معلومة أن جهاد جريشة بيعتذر له على ما فعله مع الزمالك، بس بقولك هو عمل اللى أنت عاوزه بعدما لم يلعب الـ8 دقائق اللى احتسبهم ولعب دقيقة فقط وحرم الزمالك من حقه".

وأضاف: "أنا عارف أن جهاد جريشة طلع ونفى التصريحات، بس أنا بصدق سيد عبد الحفيظ واتحاد الكرة عليه التحقيق في هذه الواقعة لأن بالشكل ده مفيش كورة".