شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكرً مغلقاً استعداداً لمباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب معسكرا مغلقا اليوم بالحبل الأخضر، استعداداً لمباراة سيراميكا المرتقبة، والتي يستضيفها استاد السويس غداً الأربعاء ضمن منافسات الدولة 20 بالدوري العام. ومن المقرر أن يعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون، عن قائمة الفريق عقب المران الختامى الذى يقام الليلة على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.

ويأمل المقاولون فى مواصلة العروض القوية أمام سيراميكا، بعد الفوز مؤخراً على وادي دجلة والتعادل مع الزمالك، وكان المقاولون قد تعادل ودياً مع صيد المحلة بهدف لكل فريق، استعداداً لاستكمال باقي مباريات الذئاب في الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 19 مباراة، فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في 4 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.

وأكد محسن صلاح، رئيس المقاولون العرب، للاعبين أن الفترة المقبلة تحتاج نفس الإصرار والحماس الذي ظهر عليه الفريق ويجب استغلال هذا اللقاء لتحقيق انطلاقة جديدة في الدوري مؤكدا ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس في استعادة المستوى والنتائج التي حققها الموسم الماضى.

من جانبه أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فريقه كان يستطيع تحقيق الفوز في مباراة الزمالك عن طريق استغلال السرعات من أجل حصد الثلاث نقاط، قائلا: "قدمنا مباراة كبيرة ضد فريق كبير حقق 3 انتصارات متتالية، وحتى اللحظة الأخيرة كان من الممكن أن نفوز، وكذلك كانت الخسارة واردة".