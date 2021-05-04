شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن سلبية مسحة محمد عبد الشافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية مسحة محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق، والتي خضع لها مؤخرا.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مساء الأحد، مع بيراميدز بهدف مقابل هدف، ليرتفع رصيد الأبيض إلى النقطة 41 في المركز الأول بجدول الدوري الممتاز، بعد خوض 19 مباراة في المسابقة.