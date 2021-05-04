الامارات | راية النصر ترتفع أمام الظفرة في الدقيقة «90+6»

شكرا لقرائتكم خبر عن راية النصر ترتفع أمام الظفرة في الدقيقة «90+6» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّس النصر عقدته التاريخية للظفرة، وتمكن من تحقيق فوز صعب عليه 3-2، في المواجهة المثيرة التي جمعتهما على استاد آل مكتوم، في الجولة 24 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأنهى العميد، الموسم الثامن على التوالي من دون أن يخسر أمام الظفرة، ليرفع رصيده إلى النقطة 45، فيما بقي رصيد الظفرة عند 21 نقطة.

وتعود آخر خسارة للنصر أمام الظفرة في موسم 2012-2013، بهدف سجله السنغالي ديوب.

وفرض البرتغالي توزي، نفسه رجل المباراة الأول بتسجيله هدفي النصر في الشوط الأول في الدقيقتين «31 و45+1»، فيما قلص السنغالي ماخيتي ديوب الفارق «74»، ثم تعادل محمد إسماعيل «84»، قبل أن يعود تيغالي ويمنح التقدم لفريقه من جديد «90+6». بدأ النصر المباراة بفرصة لمهاجمه تيغالي من انفراد بالمرمى، لكنه أضاع الكرة بغرابة شديدة.

وكاد مدافع الظفرة، سعيد الرواحي أن يكلف فريقه هدفاً، حينما مرر كرة بالخطأ إلى تيغالي وضعته في انفراد مع الحارس زياد العمري، لكن مهاجم النصر رفض قبول الهدية (28).

وتواصلت أخطاء لاعبي الظفرة، عندما ارتكب أحمد محمود خطأ مع توزي داخل الصندوق وأقرت تقنية الفيديو باحتسابها ضربة جزاء لينفذها الأخير بنجاح داخل الشباك، ونجح اللاعب نفسه في تعزيز تقدم النصر بهدف صاروخي من مسافة بعيدة استقرت على يمين الحارس.

وفي الشوط الثاني، عاقب الظفرة النصر على الفرصة المهدرة، إذ نجح ديوب في تقليص الفارق عبر ضربة رأس لتسقط الكرة من قفاز أحمد شامبيه وتستقر داخل مرماه.

وعاد محمد إسماعيل ليهرب من محمود خميس، ويدخل بالكرة داخل الصندوق ويسدد على يسار الحارس مُسجلاً التعادل.

ولكن أخطاء دفاع الظفرة تواصلت حينما أبعد المغربي عصام العدوة تسديدة محمود خميس بيده، ليحتسبها الحكم ضربة جزاء حولها تيغالي إلى داخل الشباك.

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