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الامارات | فالنسيا يقيل مدربه غراسيا بعد الخسارة من برشلونة

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مدريد ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يقيل مدربه غراسيا بعد الخسارة من والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي فالنسيا أمس، إقالة مدربه خافي غراسيا، غداة الخسارة أمام ضيفه برشلونة 2-3 في المرحلة الـ34 من في كرة القدم، وتعيين سالفادور غونساليس (فورو)، المدرب المؤقت مرات عدة، خلفاً له. وقال فالنسيا في بيان «أبلغ فالنسيا خافي غراسيا بإقالته من منصبه كمدرب للفريق الأول هذا الاثنين».

وأضاف «سيتولى سلفادور غونساليس (فورو) منصب مدرب الفريق الأول بشكل مؤقت».

ويعاني فالنسيا الأمرّين هذا الموسم وهو لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست الأخيرة، إذ خسر ثلاث مرات وتعادل مثلها.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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