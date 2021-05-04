الامارات | فالنسيا يقيل مدربه غراسيا بعد الخسارة من برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يقيل مدربه غراسيا بعد الخسارة من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي فالنسيا أمس، إقالة مدربه خافي غراسيا، غداة الخسارة أمام ضيفه برشلونة 2-3 في المرحلة الـ34 من الدوري الإسباني في كرة القدم، وتعيين سالفادور غونساليس (فورو)، المدرب المؤقت مرات عدة، خلفاً له. وقال فالنسيا في بيان «أبلغ فالنسيا خافي غراسيا بإقالته من منصبه كمدرب للفريق الأول هذا الاثنين».

وأضاف «سيتولى سلفادور غونساليس (فورو) منصب مدرب الفريق الأول بشكل مؤقت».

ويعاني فالنسيا الأمرّين هذا الموسم وهو لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست الأخيرة، إذ خسر ثلاث مرات وتعادل مثلها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news