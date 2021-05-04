الامارات | لابا ومالابا يقرّران تقاسم نقاط مباراة العين واتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا ومالابا يقرّران تقاسم نقاط مباراة العين واتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل لاعبا منتخب توغو بينيل مالابا ولابا كودجو هدفي اتحاد كلباء والعين على التوالي، ليتعادل الفريقان 1-1، أمس، على أرض كلباء ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي، ليرفع صاحب الأرض رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، والعين 38 في المركز السادس.

وعلى الرغم من أن المباراة تعد تحصيل حاصل إلا أنها ظهرت بشكل فني مميز، وكاد العين أن يهز شباك اتحاد كلباء بعد تسديدة سعيد جمعة التي تصدى لها جمال عبدالله في الدقيقة 8، بينما سدد لاعب كلباء أحمد عامر الى جنب قائم العين 12، قبل أن يفتتح الزعيم العيناوي تسجيل الأهداف عن طريق التوغولي لابا في الدقيقة 18 عندما اكتفى بلمسة تكتيكية للكرة التي وصلته من البرازيلي ايريك جورجينيس هزت شباك حارس النمور جمال عبدالله، بعد أن غير لابا مسار الكرة لتذهب إلى الزاوية البعيدة.

وكاد العين أن يدرك الهدف الثاني لولا أن تسديدة البرازيلي كايو الرأسية مرت بجانب القائم 27.

وعاد الحكم عادل النقبي الى تقنية الفيديو (الفار) ليحتسب ضربة جزاء لاتحاد كلباء بعد تعرض مالابا للدفع من قبل سعيد جمعة، سجل منها التوغولي مالابا هدف التعادل 30، ولم يحتج وقتاً طويلاً للتأكد من الحالة.

وحدث التحام وشجار بين لاعب العين خالد البلوشي ولاعب كلباء السويسري مارياني فأوقف الحكم المباراة، ومنح بطاقات صفراء للاعبين ولحارس العين خالد عيسى 40، وقبل نهاية الشوط الأول سدد لابا كرة رأسية مباغتة مرت جنب القائم وكادت أن تعلن الهدف الثاني (45+2). وظهرت المباراة في الشوط الثاني بمستوى فني أفضل من قبل الفريقين، خصوصاً اتحاد كلباء الذي تحسن أداؤه بعد إشراك البرازيلي رومولو سانتوس الذي بدوره صنع هجمة لزميله مارياني الذي سدد كرة قوية تصدى لها خالد عيسى ببسالة 51.

وأسهمت يقظة حارس النمور جمال عبدالله بالتصدي لهدف محقق لكرة سددها بندر الأحبابي من ضربة حرة مباشرة 55.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news