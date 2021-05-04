الامارات | ترشيح باوزير وخريبيــن لجائزة أفضل لاعب آسيوي في أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح باوزير وخريبيــن لجائزة أفضل لاعب آسيوي في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشّح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعبين خالد باوزير من نادي الشارقة، وعمر خريبين من نادي الوحدة للمنافسة على لقب لاعب شهر أبريل الماضي، الذي شهد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وذلك بعد تألقهما مع فريقيهما في البطولة القارية، ودورهما المهم في قيادة الشارقة والوحدة للتأهل من دوري المجموعات إلى دور الـ16 من البطولة، الذي تُقام مبارياته في سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين أيضاً مع خالد باوزير وعمر خريبين، كلاً من لاعب النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله، ولاعب الهلال السعودي محمد البريك، ولاعب الدحيل القطري مايكل أولونجا، ولاعب الأهلي السعودي عمر السومة، ولاعب الوحدات الأردني أحمد زريق، ولاعب السد القطري سانتي كازولا.

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