الامارات | راشد بن حميد: ثقتنا كبيرة بالتحكيم وليس لدينا خطوط حمر

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: ثقتنا كبيرة بالتحكيم وليس لدينا خطوط حمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، أن ثقتهم بالتحكيم الإماراتي كبيرة وهو جزء أساسي من منظومة اللعبة، مشيراً إلى أن «التوجه العالمي أن الحكم الوطني هو الأساس لكن ليس هناك خطوط حمر لأي مسؤول رياضي، والكل يتحمل مسؤولية قراراته، ويجب أن يتعرض للمساءلة إذا حدثت أخطاء»، مضيفاً أنهم يطمحون إلى رفع ترتيب اتحاد الكرة ليصل إلى مصاف الاتحادات الـ10 الأوائل عالمياً بدلاً من الترتيب الحالي الـ73 عالمياً، مشدداً على أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال الاطلاع على تجارب الآخرين في مجال تأهيل الكوادر الشابة، عبر خطط ومشروعات لن تتحقق إذا بقينا نعمل من خلف أبواب مغلقة دون الاستفادة من تجارب الدول الناجحة. كما وصف قرار عودة الجمهور إلى المدرجات مجدداً من خلال الوجود في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة التي تجمع فريقي شباب الأهلي والنصر يوم 16 الجاري بأنه «عيدية القيادة لجماهير الكرة الإماراتية»، وأن هذا القرار «يُعد خطوة لتجربة البروتوكول الجديد لعودة الجماهير للمدرجات».

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أول من أمس، خلال مجلسه الرمضاني بعنوان «كرة الإمارات بين الواقع والطموح» إن «الإمارات كانت سبّاقة إقليمياً في بدء التجمعات الرياضية منتصف 2020، وهذا ساعد رياضة الإمارات على التعافي بشكل أسرع، وبدأ دورينا بشكل سلس وسليم بوجود بروتوكول معتمد».

وأضاف الشيخ راشد بن حميد «أشكر قيادة دولة الإمارات على حكمتها في إدارة هذه الأزمة، ووصولنا إلى مرحلة متقدمة جعلتنا نكون سباقين».

وأوضح الشيخ راشد بن حميد «أنه من الناحية الإدارية فقد واجهتنا تحديات تمثلت في عدم القدرة على السفر لحضور مؤتمرات وبرامج تدريبية كان مخططاً لها سابقاً، لكن الشباب كانوا على كفاءة عالية وقاموا بتحويل كل البرامج إلى إلكترونية عن بُعد، وبالتالي استمرت البرامج مثل ما كان مخططاً له سواء على صعيد الحكام أو المدربين والإداريين في الاتحاد، وتعلمنا الكثير من هذه المرحلة وسنطلع منها أقوى مما كنا عليه وبفكر جديد ومتقدم».

وأكد الشيخ راشد بن حميد أن الحكم الإماراتي يجب أن يكون على مستوى المسؤولية، ويجب أن تكون الأخطاء معقولة، مؤكداً أنهم في اتحاد الكرة رغم كل التحديات العالمية الخاصة بجائحة «كوفيد-19»، وفروا للحكام كل برامج التدريب المتقدمة من معسكرات وغيرها.

وشارك في المجلس عدد من المسؤولين الرياضيين ورجال الإعلام، وتم بثه على القنوات الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، وأداره الزميل الإعلامي يعقوب السعدي.

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