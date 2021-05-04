شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارة الأهلي.. أحمد موسى: «الدوري بخ.. وحسين الشحات لعب لصالح المحلة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي أحمد موسى، على خسارة النادي الأهلي من غزل المحلة بالدوري الممتاز بنتيجة 1-0.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «مبروك لنادي المحلة، مبروك خالد عيد ورجالته، مبروك لأشرف سيد اللي أطلق صاروخ أرض أرض».

وتابع: «حسين الشحات كان يلعب لصالح المحلة، ولم يكن مؤثرا أو متواجدا».

ووجه موسى رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالتركيز على بطولة دوري أبطال أفريقيا، معلقا: «الدوري بخ مش هناخده».

وأكمل: «مستوى الشناوي تراجع بعد تعافيه من فيروس كورونا».