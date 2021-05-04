شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي: هدف المحلة غير شرعي والأهلي يستحق ركلة جزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، إن الحكم محمد معروف ارتكب بعض الأخطاء المؤثرة على نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة، بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وخسر الأهلي ثاني مبارياته في الدوري الممتاز أمام المحلة بهدف دون رد، بمنافسات الجولة رقم 19 من عمر المسابقة.

وقال الشناوي عبر تصريحات تليفزيونية: «الأهلي استحق ركلة جزاء واضحة لمصلحة محمد هاني خلال الشوط الأول».

وأوضح: «مدافع المحلة لم يستخدم كتفه قد يكون الأمر قانونيا، كذلك عرقل محمد هاني والركلة واضحة وكان يحب على معروف احتسابها».

وأكمل: «الهدف الذي سجله غزل المحلة غير شرعي، لأن المخالفة من الأساس غير موجودة على مدافع الأهلي رامي ربيعة».